У польському хостелі померла 51-річна українка: триває розслідування

Швидка допомога не змогла врятувати життя жінки.

Поліція та прокуратура встановлюють обставини смерті 51-річної громадянки України, тіло якої знайшли в одному з хостелів у Стараховіце.

Про це пише Polsat News.

Як повідомив Павло Кусяк, пресофіцер штабу повітової поліції у Стараховіце, вранці до екстрених служб зателефонували з одного з хостелів у Стараховіце. 51-річна українська гостя закладу не подавала жодних ознак життя.

"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, попри надану допомогу, життя жінки не врятували. На місці кілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури", - розповів представник поліції.

"Можливо, хтось міг сприяти смерті жінки. У цьому випадку буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це питання", - додав офіцер.

Окружна прокуратура у Стараховіце поки не надала детальної інформації про інцидент. Тіло жінки було передане на розтин.

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