В польском хостеле умерла 51-летняя украинка: продолжается расследование

Скорая помощь не смогла спасти жизнь женщины.

Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства смерти 51-летней гражданки Украины, тело которой нашли в одном из хостелов в Стараховице.

Об этом пишет Polsat News.

Как сообщил Павел Кусяк, пресс-офицер штаба уездной полиции в Стараховице, утром в экстренные службы позвонили с одного из хостелов в Стараховице. 51-летняя украинская гостя заведения не подавала никаких признаков жизни.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли. На месте несколько часов работали полицейские под надзором прокуратуры", — рассказал представитель полиции.

"Возможно, кто-то мог способствовать смерти женщины. В этом случае будет проведено расследование, которое даст ответ на этот вопрос", — добавил офицер.

Окружная прокуратура в Стараховице пока не предоставила детальной информации об инциденте. Тело женщины было передано на вскрытие.

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