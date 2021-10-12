12 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

12 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в народе традиционно отмечают День охотника.

Какой сегодня день

Во вторник, 12 октября, в мире отмечают Всемирный день защиты зрения и Национальный день Испании (1492). В США в этот день празднуют День Колумба.

Памятные даты 12 октября

1492 — Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достиг современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии.

1612 — армия Речи Посполитой совместно с казачьими отрядами захватила Москву.

1863 — В Женеве образован Международный Красный Крест.

1871 — Президент США Улисс Грант запретил Ку-клукс-клан и приказал арестовать лидеров этой организации.

1863 — В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация.

Церковный праздник сегодня 12 октября

12 октября православная церковь чтит память преподобного Феофана Милостивого. Подробных свидетельств жизни и деяний святого Феофана не осталось, известно лишь, что он был человеком богатым и одновременно очень хорошим. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников, давал им кров, пищу и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан переносил страдания стойко и смиренно.

Через четыре дня после своей кончины святой явился одному человеку и попросил его отвалить надгробный камень на своей могиле. Когда это было сделано, люди почувствовали замечательные ароматы, которые исходили от тела угодника. Мощи Феофана излучали миро, которое чудесным образом исцеляло больных.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя тратить много денег;

Не стоит ссориться и ругаться;

Нельзя сейчас бездельничать.

Приметы на 12 октября

В народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло.

Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светить ярко, ждали сухую осень.

На Феофана отмечали день охотника. Охотники гуляли по порошке, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.

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В небе 12 октября звезд много — осень будет сухой, а в следующем году соберешь богатый урожай.

Вечером или поздно ночью появляется туман — примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

В лесу 12 октября поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.

Свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает — по приметам погода будет ясной.

Именины 12 октября

День ангела (именины) сегодня, 12 октября, празднует только Иван.

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