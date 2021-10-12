Турецкие врачи помогают Назару преодолеть лимфому

Рак крови юноше поставили в прошлом месяце.

Назару 1 августа исполнилось 18 лет, а 14 сентября семья узнала, что жизнь юноши под угрозой из-за лимфобластной лимфомы. Заболевание тяжелое, но при условии правильного лечения вполне излечимо, к тому же в молодом возрасте.

«Он только закончил колледж и поступил в университет. Хотел путешествовать, научиться играть на саксофоне, играть в театре... мечтал о счастливом будущем. Но диагноз разрушает все планы. Теперь его ждут бесконечные обследования и борьба со страшным диагнозом. Сначала гематолог направил нас в Днепропетровский областной онкодиспансер. Там установили предварительный диагноз: Т-клеточная периферическая лимфома. Требовалась дальнейшая консультация гематолога. С установленным диагнозом обратились к гематологу в больнице им. Мечникова (Днепр). Врач сказала, что если у нас есть силы этим заниматься, то лучше рассмотреть лечение за рубежом», — рассказывает сестра Назара.

Семья собрала для начала лечения средства, связалась с клиникой в Турции и срочно поехать туда.

«14 сентября нам озвучили диагноз, а 19 сентября я с братом полетела в Стамбул в госпиталь. Там сдали повторные анализы, провели химиотерапию базовыми препаратами. По результатам анализов в Турции установили другой диагноз: Т-клеточная лимфобластная лимфома. То есть препараты для лечения будут использоваться как для лечения лейкоза. А это 6 или 8 химиотерапий, каждая по 8500 долларов», — рассказывает девушка.

Только на первую поездку семья потратила все сбережения — 6000 долларов. Сумма, которая может достичь на дальнейшее лечение, более 60 000 долларов — это очень большие деньги для украинской семьи. А благотворительные фонды отказывают в помощи, ведь Назар уже не ребенок.

«Все сбережения ушли на первую поездку: повторные анализы, биопсия костного мозга, ПЭТ КТ, химиотерапии базовыми препаратами. Просим помочь дать шанс на жизнь Назару. Следующая наша поездка в Турцию 17 октября, и уже нужно оплата первой химиотерапии — 7650 долл. Поэтому обратилась к Вам за помощью. Мы сами не в силах собрать такую большую сумму», — просит сестра парня.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7450 1496 4693 Водопьян Валерий Владимирович

https://www.instagram.com/help.nazarv/

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