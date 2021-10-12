Турецькі лікарі допомагають Назару здолати лімфому

Діагноз рак крові юнаку поставили минулого місяця.

Назару 1 серпня виповнилося 18 років, а 14 вересня родина дізналась, що життя юнака під загрозою через лімфобластну лімфому. Захворювання важке, але за умови правильного лікування цілком виліковне, до того ж у молодому віці.

«Він лише закінчив коледж і вступив до університету. Хотів подорожувати, навчитися грати на саксофоні, грати в театрі ... мріяв про щасливе майбутнє. Але діагноз руйнує всі плани. Тепер його очікують нескінченні обстеження і боротьба зі страшним діагнозом. Спочатку гематолог направив нас в Дніпропетровський обласний онкодиспансер. Там встановили попередній діагноз: Т-клітинна периферична лімфома. Була потрібна подальша консультація гематолога. З встановленим діагнозом звернулися до гематолога в лікарні ім. Мечникова (Дніпро). Лікарка сказала, що якщо у нас є сили цим займатися, то краще розглянути лікування за кордоном», - розповідає сестра Назара.

Родина зібрала для початку лікування кошти, зв’язалась із клінікою в Туреччині і терміново поїхати туди.

«14 вересня нам озвучили діагноз, а 19 вересня я з братом полетіла до Стамбула до госпіталю. Там здали повторні аналізи, провели хіміотерапію базовими препаратами. За результатами аналізів в Туреччині встановили інший діагноз: Т- клітинна лімфобластна лімфома. Тобто препарати для лікування будуть використовуватися як для лікування лейкозу. А це 6 або 8 хіміотерапій, кожна по 8500 доларів», - розповідає дівчина.

Лише на першу поїздку родина витратила всі заощадження - 6 тисяч доларів. Сума, яка може сягнути на подальше лікування у понад 60 тисяч доларів, - це дуже великі гроші для української родини. А благодійні фонди вже відмовляють у допомозі, адже Назар вже не дитина.

«Всі заощадження пішли на першу поїздку: повторні аналізи, біопсія кісткового мозку, ПЕТ КТ, хіміотерапії базовими препаратами. Просимо допомогти дати шанс на життя Назару. Наступна наша поїздка до Туреччини 17 жовтня, і вже потрібно оплата першої хіміотерапії 7650 дол. Тому звернулася до вас за допомогою.Нам самим не до снаги зібрати таку велику суму», - просить сестра хлопця.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7450 1496 4693 Водоп'ян Валерій Володимирович

https://www.instagram.com/help.nazarv/

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