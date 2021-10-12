Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Турецькі лікарі допомагають Назару здолати лімфому

Турецькі лікарі допомагають Назару здолати лімфому

Дата публікації
Турецькі лікарі допомагають Назару здолати лімфому

Діагноз рак крові юнаку поставили минулого місяця.

Назару 1 серпня виповнилося 18 років, а 14 вересня родина дізналась, що життя юнака під загрозою через лімфобластну лімфому. Захворювання важке, але за умови правильного лікування цілком виліковне, до того ж у молодому віці.

«Він лише закінчив коледж і вступив до університету. Хотів подорожувати, навчитися грати на саксофоні, грати в театрі ... мріяв про щасливе майбутнє. Але діагноз руйнує всі плани. Тепер його очікують нескінченні обстеження і боротьба зі страшним діагнозом. Спочатку гематолог направив нас в Дніпропетровський обласний онкодиспансер. Там встановили попередній діагноз: Т-клітинна периферична лімфома. Була потрібна подальша консультація гематолога. З встановленим діагнозом звернулися до гематолога в лікарні ім. Мечникова (Дніпро). Лікарка сказала, що якщо у нас є сили цим займатися, то краще розглянути лікування за кордоном», - розповідає сестра Назара.

Родина зібрала для початку лікування кошти, зв’язалась із клінікою в Туреччині і терміново поїхати туди.

«14 вересня нам озвучили діагноз, а 19 вересня я з братом полетіла до Стамбула до госпіталю. Там здали повторні аналізи, провели хіміотерапію базовими препаратами. За результатами аналізів в Туреччині встановили інший діагноз: Т- клітинна лімфобластна лімфома. Тобто препарати для лікування будуть використовуватися як для лікування лейкозу. А це 6 або 8 хіміотерапій, кожна по 8500 доларів», - розповідає дівчина.

Лише на першу поїздку родина витратила всі заощадження  - 6 тисяч доларів. Сума, яка може сягнути на подальше лікування у понад 60 тисяч доларів, - це дуже великі гроші для української родини. А благодійні фонди вже відмовляють у допомозі, адже Назар вже не дитина. 

«Всі заощадження пішли на першу поїздку: повторні аналізи, біопсія кісткового мозку, ПЕТ КТ, хіміотерапії базовими препаратами. Просимо допомогти дати шанс на життя Назару. Наступна наша поїздка до Туреччини 17 жовтня, і вже потрібно оплата першої хіміотерапії 7650 дол. Тому звернулася до вас за допомогою.Нам самим не до снаги зібрати таку велику суму», - просить сестра хлопця.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7450 1496 4693 Водоп'ян Валерій Володимирович

https://www.instagram.com/help.nazarv/

Наступна публікація