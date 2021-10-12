Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 12 тисяч.
В Україні станом на ранок 12 жовтня зафіксовано 11 996 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 352 людини, 5 419 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 274 особи, а 123 230 людей вакциновано проти COVID-19. 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 562 085 осіб;
- одужало – 2 297 899 осіб;
- летальних випадків – 59 052;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.