У МОЗ назвали найбільш наближену до "червоної" зони карантину область

У МОЗ назвали найбільш наближену до "червоної" зони карантину область

Ситуація у західних областях, за словами міністра, стабілізувалась.

Станом на 11 жовтня однією з найближчих до "червоної" зони епідемічної небезпеки є Херсонська область.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілась" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст", - зазначив очільник МОЗ.

Зокрема, за словами Ляшка, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із "жовтого" рівня, навіть у "помаранчевий" не потрапляла, наразі одна із перших, яка може наблизитись до "червоного" рівня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Своєю чергою секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.

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