Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: ранен военнослужащий

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: ранен военнослужащий

Оккупанты 11 раз нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 12 октября.

Позиции ВСУ возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. У Кримськогого оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Талаковка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали в медучреждение. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь", отметили в штабе ООС.

Новости с фронта: украинский защитник получил ранение на передовой

Как повиломлялося, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.

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