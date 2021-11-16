Левеня, яке тримали у ресторані на Прикарпатті для розваг, вирушить до Африки

Левеня, яке тримали у ресторані на Прикарпатті для розваг, вирушить до Африки

Врятоване левеня відправлять на реабілітацію.

Маленького хижака, який досі жив у ресторані на Прикарпатті, забрали до Харкова. Господарі тримали малюка, щоб розважати гостей. Та знайшлися небайдужі, що викупили тварину.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 16 листопада.

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Сімбі - близько чотирьох місяців. Він - непередбачуваний і насторожений, як справжній хижак. Водночас грайливий і допитливий, як і всі дітлахи. У харківському екопарку він пробуде до кінця року, а потім, сподіваються там, вирушить до Африки.

“Ведуться переговори про те, щоб передати його до Південної Африки. Для утримання у якомусь великому реабілітаційному центрі, де величезні території. Де вони поступово, молоді тварини, поступово відвикають від людини, звикають жити в групах”, - сказав Олексій Костюченко, речник харківського екопарку.

Маленького хижака, який досі жив у ресторані на Прикарпатті, забрали до Харкова

Нагадаємо, маріупольські патрульні повернули єнота Сеню, який втік із зоопарку, назад до звіринцю. Втікача першими побачили місцеві жителі, які і викликали патрульну поліцію.

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