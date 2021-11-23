Спасение кошки в Харькове превратилось в целую спецоперацию

Животное три часа просидело на антенне спутниковой тарелки.

В Харькове провели целую спецоперацию, чтобы спасти домашнюю кошку Милу. Она вылезла из квартиры на 9 этаже через открытое окно на балкон и оказалась на тоненькой антенне спутниковой тарелки этажом ниже.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 23 ноября.

К спасению привлекли пятерых соседей и волонтеров. Кто-то с натянутым одеялом страховал на улице, а кто-то на седьмом этаже готовился поймать сачком. В конце концов, волонтер смог поднять кошку с помощью самодельной петли.

Кошка полдня, говорят хозяева, отходила от стресса, но уже на следующее утро снова просилась на балкон.

Новости Харькова: горожане вместе спасали домашнюю кошку, вылезшую на антенну спутниковой тарелки

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