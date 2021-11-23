Порятунок кішки у Харкові перетворився на цілу спецоперацію

Порятунок кішки у Харкові перетворився на цілу спецоперацію

Тварина три години просиділа на антені супутникової тарілки.

У Харкові провели цілу спецоперацію, щоб врятувати домашню кішку Мілу. Вона вилізла з квартири на 9 поверсі через відкрите вікно на балкон і опинилася на тоненькій антені супутникової тарілки поверхом нижче.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 23 листопада.

До порятунку залучили п’ятьох сусідів і волонтерів. Хтось із натягнутою ковдрою страхував на вулиці, а хтось на сьомому поверсі готувався впіймати сачком. Та зрештою волонтер зміг підняти кішку за допомогою саморобної петлі.

Кішка півдня, кажуть господарі, відходила від стресу, але вже наступного ранку знову просилася на балкон.

Новини Харкова: містяни гуртом рятували домашню кішку, яка вилізла на антену супутникової тарілки

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