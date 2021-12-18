В Польше уволили командиров солдата, который дезертировал в Беларусь

В Польше уволили командиров солдата, который дезертировал в Беларусь

Солдат попросил в Беларуси политического убежища.

В Польше были уволены командиры бежавшего в Беларусь солдата.

Об этом пишет польское военное ведомство в Twitter.

"После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси. Были уволены командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона в Венгожеве", - говорится в публикации польского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Польша намерена возбудить дело в отношении сбежавшего солдата.

В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

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