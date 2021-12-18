Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда влияние Луны и звезд испытывает каждого человека на прочность. Нельзя поддаваться соблазнам и искушениям, а также идти на поводу у мошенников всех мастей, которые могут пообещать серьезное вознаграждение за небольшой труд, а то и вообще – бесплатно.
Символ дня: крылатый шакал – посредник между Изидой и Осирисом.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: красный.
Камни дня: агат, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: диафрагма и поджелудочная железа.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – при первых же симптомах недуга необходимо принять меры, предписанные лечащим врачом. Дозировку лекарств желательно уменьшить – их усвоение организмом повышается из-за полнокровия.
Афоризм дня: "Береженого бог бережет".
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: день лучше провести в уединении – он неблагоприятен не только для заключения брака, но и для общения с окружающими.
Мистика дня: можно читать эзотерическую литературу – в ней удастся почерпнуть много полезных сведений.
Табу дня: нежелательно играть в азартные игры – вместо выигрыша можно получить убыток.
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