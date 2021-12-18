Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда влияние Луны и звезд испытывает каждого человека на прочность. Нельзя поддаваться соблазнам и искушениям, а также идти на поводу у мошенников всех мастей, которые могут пообещать серьезное вознаграждение за небольшой труд, а то и вообще – бесплатно.

Символ дня: крылатый шакал – посредник между Изидой и Осирисом.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: красный.

Камни дня: агат, изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: диафрагма и поджелудочная железа.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – при первых же симптомах недуга необходимо принять меры, предписанные лечащим врачом. Дозировку лекарств желательно уменьшить – их усвоение организмом повышается из-за полнокровия.

Афоризм дня: "Береженого бог бережет".

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: день лучше провести в уединении – он неблагоприятен не только для заключения брака, но и для общения с окружающими.

Мистика дня: можно читать эзотерическую литературу – в ней удастся почерпнуть много полезных сведений.

Табу дня: нежелательно играть в азартные игры – вместо выигрыша можно получить убыток.

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