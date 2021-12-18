Народні прикмети, обряди і звичаї 18 грудня

На Сави жінки збиралися в гурти рукодільниць.

18 грудня церква та віряни вшановують пам'ять преподобного Сави Освяченого, мученика Анастасiя, преподобних Кирiона, ченця, та сина його Захарiї, єгиптян.

18 грудня: церковне свято

Сава Освячений — святий, монах грецький, засновник монастиря (лаври) в Мар Сабі (біля Єрусалима, Палестина) та інших монастирів. Родом кападокієць, він з восьми років жив у монастирі. 484 року заснував у пустелі коло Йордана монастир, який пізніше отримав назву монастиря св. Сави Освяченого. Преподобний Сава склав перше правило чернечого "Богослужбового статуту" (Єрусалимський Типикон).

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508 року заснував у Нікополісі монастир. У 524 році в Лаврі преподобного Сави був введений написаний ним монастирський устав, який отримав назву Єрусалимський або Палестинський. Пізніше він був введений в спільножитних обителях всієї Палестини, звідки поширився по всьому Православному Сході. На Русі з'явився в широкому вжитку з часу митрополита Київського Кипріяна.

18 грудня: народні традиції

З цим святом пов'язано найбільше жартівливих обрядів. У тих родинах, де були чоловіки з таким ім'ям, справляли обряд "похорону Савки". Збиралися переважно родичі й сусіди, щоб віншувати іменинника: "Як був Сава то не їв сала, їв паляниці, щоб любили молодиці!". Винуватця цієї події всаджували на ослін і гукали, приспівуючиІменинник мав почастувати гостей горілкою. Діти також розігрували подібну сценку.

18 грудня: що варто робити

На Сави жінки збиралися в гурти рукодільниць, бо прийшла пора "і савити, і варварити, і куделю кучматити".

18 грудня: українські народні прикмети

Сава приїхав на білих санках.

Варвари ночі увірвали, а Сава став день доточувати

Сави дні додали.

Савка бідний, Микола багатий.

Сава — батько зимового Миколи.

18 грудня: що категорично заборонено

Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним.

Не можна сваритися в цей день.

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