Народные приметы, обряды и обычаи 18 декабря

На Саввы женщины собирались в группы рукодельниц.

18 декабря церковь и верующие чтят память преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.

18 декабря: церковный праздник

Савва Освящен — святой, монах греческий, основатель монастыря (лавры) в Мар Саби (возле Иерусалима, Палестина) и других монастырей. Родом кападокиец, он с восьми лет жил в монастыре. 484 года основал в пустыне у Иордана монастырь, который позже получил название монастыря св. Саввы Освященного. Преподобный Савва составил первое правило монашеского "Богослужебного устава" (Иерусалимский Типикон).

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508 основал в Никополисе монастырь. В 524 году в Лавре преподобного Саввы был введен написанный им монастырский устав, получивший название Иерусалимский или Палестинский. Позже он был введен в общежитии всей Палестины, откуда распространился по всему Православному Востоку. На Руси появился в широком употреблении со времени митрополита Киевского Киприана.

18 декабря: народные традиции

С этим праздником связано больше шутливых обрядов. В тех семьях, где были мужчины с таким именем, совершали обряд "похорон Савки". Собирались преимущественно родственники и соседи, чтобы поздравлять именинника: "Если Савва не ел сала, ел паляницы, чтобы любили молодицы!". Виновника этого события всаживали на скамейку и кричали, припевая именинник должен был угостить гостей водкой. Дети тоже разыгрывали подобную сценку.

18 декабря: что следует делать

На Саввы женщины собирались в группы рукодельниц, потому что пришла пора "и салить, и варварить, и кудель кучмать".

18 декабря: украинские народные приметы

Савва приехал на белых санках.

Варвары ночи урвали, а Савва стал день дотачивать

Савы дни прибавили.

Савка беден, Николай богат.

Савва – отец зимнего Николая.

18 декабря: что категорически запрещено

Строгий запрет касался мытья головы беременным.

Нельзя ссориться в этот день.

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