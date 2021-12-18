Онкологія уразила кістки 8-річної Софійки

Дівчинці потрібна кваліфікована допомога

Софійка Клочківська із Вінниці, але зараз дитина за тисячі кілеметрів від дому, у стамбульській лікарні, де дитині допомагають здолати онкологію, яка уразила її кістку.

Влітку цього року дівчинки діагностували захворювання, але три дослідження у місцевій лікарні давали три різні діагнози, але всі вони несли загрозу для життя дитини. Тож без остаточно встановленого виду онкології почали лікування.

"Щойно нас випустили з лікарні на відпочинок між протоколами на 5 днів, ми вилетіли до Туреччини. На сьогодні, ми з Софійкою у Стамбулі. Ми пройшли їх обстеження, і, на жаль, нам підтвердили Неходжкінську лімфому кістки. І нам потрібно продовжувати лікування», - розповідає мама дівчинки.

Поки встановлювався діагноз, дівчинка пропустила кілька днів лікування, щоб не дати шансу знову хворобі, Софійці довелося витримати високодозовану хімію.

Це для дівчинки вже другий протокол лікування, загалом лікарі прогнозують, що їх буде три. За це родині потрібно буде сплатити понад 80 тисяч доларів. Таку суму вони збирають завдяки небайдужим по всьому світу, але поки до закриття збору ще далеко. До того ж після основного лікування, на дитину чекає наступний етап, який буде стримувати хворобу і не давати їй повернутись.

Реквізити для допомоги:

№ картки 5168 7456 1019 8571 Клочківської Тетяни