Онкология поразила кости 8-летней Софийки

Девочке нужна квалифицированная помощь

Софийка Клочковская из Винницы, но сейчас ребенок в тысяче километрах от дома, в стамбульской больнице, где ребенку помогают преодолеть онкологию, поразившую его кость.

Летом этого года девочки диагностировали заболевание, но три исследования в местной больнице давали три разных диагноза, но все они несли угрозу жизни ребенка. Так что без окончательно установленного вида онкологии начали лечение.

"Как только нас выпустили из больницы на отдых между протоколами на 5 дней, мы вылетели в Турцию. На сегодняшний день мы с Софийкой в Стамбуле. Мы прошли их обследование, и, к сожалению, нам подтвердили Неходжкинскую лимфому кости. И нам нужно продолжать лечение», – рассказывает мама девочки.

Пока устанавливался диагноз, девочка пропустила несколько дней лечения, чтобы не дать шанс снова болезни, Софийке пришлось выдержать высокодозированную химию.

Это для девочки уже второй протокол лечения, в общем-то врачи прогнозируют, что их будет три. За это семье нужно будет заплатить более 80 тысяч долларов. Такую сумму они собирают благодаря неравнодушным по всему миру, но пока до закрытия сбора еще далеко. К тому же после основного лечения, ребенка ждет следующий этап, который будет сдерживать болезнь и не будет давать ей вернуться.

Реквизиты для помощи:

№ карточки 5168 7456 1019 8571 Клочковской Татьяны