Церковный праздник 19 декабря: день святого Николая Чудотворца

С особым нетерпением этот день ждут дети, поскольку обычно утром находят у себя под подушкой подарки от Святого Николая.

19 декабря православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых святых — Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца.

История праздника

Согласно житию, преподобный родился в 3 веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано решил посвятить ей свою жизнь. Целыми днями юноша проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое рвение, сделал юношу чтецом, а затем и возвел в сан священника. Все свои богатства, унаследованные от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в Мире (на территории современной Турции). Он был ярым проповедником христианства. Николаю также приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, совершаемые силой молитвы.

Народные традиции и приметы

В древности святителя Николая издавна считали защитником обвиняемых, верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы – за хорошую погоду, за хороший урожай. "Второй после Бога покровитель", — так говорили в народе о святом Николае. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: "Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай в любое время помогает".

День Николая Зимнего крестьяне устанавливали как термин для различных сделок и платежей. "Никольский торг всему указу", — говорили в народе, имея в виду, что в этот день устанавливались цены на долгое время вперед. Также на эту дату устраивали братки, получившие название "Никольщин".

Утром люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, затем совместно накрывали большие столы и начинали веселиться.

На Николая никому нельзя было унывать — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, погода в этот день и так обычно была студеной. Если перед Николаем днем ​​выпадал иней, можно было ожидать урожая овса.

pixabay.com

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая выпадет снега, столько травы весной будет.

Обычаи на День святого Николая в современности

Этот день особенно ждут дети, поскольку обычно они получают подарки. Они находят их с утра под подушкой. Накануне дети обычно пишут письма, чего бы им хотелось получить от святого Николая и Чудотворец обязательно исполнял их желание, положив подарок ночью под подушку.

Считается, что добрым и послушным деткам Николай Чудотворец ночью тихонько подкладывает подарки, а тем, кто плохо себя вел – камни или резочку.

Утром 19 декабря дети находят под подушкой подарок от Святого Николая. / pixabay.com

Что запрещено делать 19 декабря

Нельзя унывать

В День Святого Николая нельзя давать взаймы

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