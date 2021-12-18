Церковне свято 19 грудня: день святого Миколи Чудотворця

З особливим нетерпінням цього дня цекають діти, оскільки зазвичай зранку знаходять у себе під подушкою подарунки від Святого Миколая.

19 грудня православна церква відзначає пам'ять одного з найшанованіших святих — Миколи Угодника, або, як його ще називають, Чудотворця.

Історія свята

Згідно з житієм, преподобний народився в 3 столітті в грецькій колонії Патаре (Мала Азія). З дитинства Микола перейнявся християнською релігією і рано вирішив присвятити їй своє життя. Цілими днями юнак проводив у храмі, а вечорами молився і читав книги. Його дядько, єпископ Микола Патарський, бачачи таку старанність, зробив юнака читцем, а потім і звів у сан священика. Усі свої багатства, отримані у спадок від батьків, Миколай віддав на благодійність.

Пізніше Миколай став єпископом у місті Мирі (на території сучасної Туреччини). Він був затятим проповідником християнства. Миколі також приписують руйнування кількох язичницьких храмів та численні чудеса, які чинить сила молитви.

Народні традиції і прикмети

У давнину святителя Миколая здавна вважали захисником обвинувачених, вірили, що він може допомогти безневинно засудженим. Також його називають покровителем моряків, купців та дітей. Йому молилися й землероби — за хорошу погоду, за добрий урожай. "Другий після Бога заступник", - так говорили в народі про святого Миколая. Жебраки, просячи милостиню, теж посилалися на небесного захисника: "Хто Миколи любить, хто Миколі служить, тому святий Миколай у будь-яку годину допомагає".

День Миколи Зимового селяни встановлювали як термін для різноманітних угод та платежів. "Микільський торг усьому указ", — говорили у народі, маючи на увазі, що цього дня встановлювалися ціни на довгий час уперед. Також на цю дату влаштовували братчини, які отримали назву "Мікольщин".

Зранку люди йшли до церкви, служили молебні святому Миколаю, а потім спільно накривали великі столи і починали веселитися.

На Миколая нікому не можна було сумувати — вважалося, що це завдасть суворих морозів. Втім, погода цього дня і без того зазвичай була студеною. Якщо перед Миколиним днем ​​випадав іній, можна було чекати на врожай вівса.

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Якщо день морозний і сонячний, то буде хороший урожай.

Скільки на Миколая снігу випаде, стільки трави навесні буде.

Звичаї на День святого Миколая у сучасності

Цей день особливо чекають діти, оскільки у сучасності цього дня вони отримують подарунки. Зазвичай вони знаходять їх зранку під подушкою. Напередодні вони зазвичай пишуть листи, чого б їм хотілося отримати від святого Миколая і Чудотворцеь обов'язково виконував їхнє бажання, поклавши подарунок вночі під подушку.

Вважається, що добрим і слухняним діткам Миколай Чудотворець уночі тихенько підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, – каміння або різочку.

Зранку 19 грудня діти знаходять під подушкою подарунок від Святого Миколая / pixabay.com

Що заборонено робити 19 грудня

Не можна сумувати

У День Святого Миколая не можна давати в борг

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