День ангела 19 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 19 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 19 грудня святкують: Максим та Микола.

Чоловічі іменини

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Він комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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