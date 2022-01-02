Астрологічний прогноз на 2 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли важливий не результат, а процес, від якого в будь-якому разі рекомендується отримувати задоволення.

Символ дня: лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 2.

Колір: зелений.

Камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: організм загалом.

Хвороби дня: у разі загострення хронічних захворювань потрібно одразу ж вжити необхідних заходів – звернутися до лікаря та дотримуватися всіх його розпоряджень.

Афоризм дня: "Я цього хочу, значить це буде" (Генрі Форд).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: можна як пропонувати руку та серце, так і приймати цю пропозицію.

Містика дня: можна проводити магічні події, створені задля лікування хвороб.

Табу дня: необхідно остерігатися колючих та ріжучих предметів.

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