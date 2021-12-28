Молодик 2 січня 2022: що на нас чекає в цей час

Молодик 2 січня 2022: що на нас чекає в цей час

Перший Молодик 2022 року відбувається на тлі ретроградної Венери в Козорозі, управитель Молодика — Сатурн у Водолії.

2 січня Молодик У Козорозі о 20:33 за київським часом. З 07:58 — 29-й місячний день, який закінчиться Молодиком у Козорозі. Символ 29-го місячного дня – гідра, спрут. Це День Гекати, темної місячної богині. Тому необхідна відповідальність, здатність протистояти спокусам та спокусам. Намагайтеся проявити волю, щоб позбутися токсичних зв'язків, настирливих людей і похмурих думок, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Бажано не вживати алкоголь та засоби, що змінюють свідомість. Не можна робити нічого нового і навіть планувати, крім найнеобхідніших побутових та життєвих справ. Найкраще займатися будинком та господарством, проводити очищення організму, підбивати підсумки місяця.

29-й місячний день — це день перед молодиком, Місяць слабкий у цей час, знижений інстинкт самозбереження, зате рівень свідомості досить високий. Підвищена увага до своїх дій та аналіз вчинків допоможе уникнути неприємностей та увійти у новий рік правильно.

Це день перегляду мотивів, духовного перетворення, очищення внутрішнього світу від негативних почуттів та емоцій. Протягом дня необхідно розрахуватися не лише з попереднім місячним циклом, але й розлучитися з помилками 2021 року, зробити відповідні висновки.

Молодик у Козорозі о 20:33 — від цього моменту починається перший місячний день. Тому можна запланувати на вечір енергетичні практики, ритуали, медитації, пов'язані з активізацією найбажаніших тем. Молодик у кардинальному знаку стихії Землі — Козоріг, стимулює до активних практичних дій та рішучості у досягненні цілей, налаштовує на завзяту роботу.

Перший Молодик 2022 року відбувається на тлі ретроградної Венери в Козорозі, управитель Молодика — Сатурн у Водолії. Планетарні впливи сприятливі для відновлення особистих та ділових взаємин протягом усього місячного місяця. Хороший час для перегляду договорів та умов співпраці, пошуку спільних рішень, виправлення помилок минулого. Буде ефективні колективні форми співпраці, діяльність груп людей, об'єднаних спільною метою. Перевірені партнери з минулого, давні знайомі і навіть колишні кохані, а також досвід та мудрість представників старшого покоління допоможуть подолати труднощі.

На початку січня можна закласти базу майбутніх успіхів, надійний фундамент для перспективних та довгострокових проєктів. Гарний час для того, щоб переглянути свої старі установки та переконання, які заважають досягати цілей. Дуже важливо до Молодика позбутися похмурих думок, відчути внутрішній спокій і увійти в новий місячний цикл з упевненістю, що на вас чекає щось нове і найкраще.

З'єднання Плутона і ретроградної Венери в Козорозі в період Молодика в цьому ж знаку проявиться як оновлення чуттєвої сфери на внутрішньому рівні. У зовнішньому середовищі, у глобальних масштабах вже в перший місяць 2022 року на нас чекають зміни у фінансових та матеріальних сферах життя. Почнуть трансформуватися політичні та економічні структури влади. У місячний місяць, що розпочався 2 січня, кармічні елементи — Місячні Вузли, змінюють знаки Зодіаку і входять у вісь ресурсів на 1,5 року — починається новий економічний цикл.

Після Молодика в Козорозі більшість людей стануть більш відповідальними і дисциплінованими, а це допоможе успішно впоратися зі справами, які не встигли зробити в грудні 2021. У січні люди менше схильні до емоційних рішень і вчинків, тому період від Молодика 2 січня до Повного місяця найкраще підходить для вирішення робочих питань та конструктивного спілкування.

Енергії Козорога активізують у людях прагнення знайти своє місце у суспільстві, зробити кар'єру, зміцнити своє соціальне становище, відновити старі ділові контакти. Головне не забувати про те, що рідні та близькі також очікують уваги та душевного тепла. У дні Молодика в Козорозі необхідно знайти баланс між зовнішнім та внутрішнім, точку рівноваги. Це допоможе уникнути кризи в особистих взаєминах в Повню в 18 січня, яка відбудеться в сімейному знаку зодіаку — в Раку.

У гонитві за кар'єрою та соціальним успіхом, грошима та іншим важливо не забувати про звичайне людське щастя. Однак, Молодик у Козорозі підштовхує багатьох людей поставити фундаментальні цінності на другий план. У першу половину січня скорочується душевне спілкування з рідними та близькими, а ділові зустрічі, відрядження, робота допізна стають першочерговими темами. Щоб зберегти життєвий баланс і не втратити дорогі вам взаємини, вже від перших днів січня, намагайтеся знаходити час для всіх – дітей, батьків, коханих людей.

Молодик у Козорозі дасть можливість чітко побачити перспективи свого кар'єрного зростання. Якщо їх немає, то легше ухвалити рішення змінити сферу діяльності на більш цікаву та корисну для вас. Посилюється прагнення ідеалу до більшої конструктивності у справі. Інтелект і логіка може придушити емоційно-чуттєву сферу, але можна наблизитися впритул до реалізації поставленої мети. У партнерських взаєминах люди стримані, прагнуть стабільності та надійності. Для усталених стосунків це гарний час, колишні почуття можуть спокійно нагадати себе.

Управитель Молодика — Сатурн, має сильний статус у Водолії, тому те, що відбувається в січні, обов'язково виявиться корисним у майбутньому. Але треба врахувати, що за великим заробітком стоїть багато труднощів – доведеться важко працювати та долати безліч перешкод. Виявивши креативний підхід до справ та винахідливість, можна полегшити собі завдання, розширити межі можливостей та досягти мети.

Молодик у Козорозі стане трампліном для представників знаків стихії Землі:Тельців, Дів, Козорогів. Виявляючи витримку і наполегливість у поєднанні із силою волі та енергією, можна багато зробити в найближчий місячний місяць. Чудовим чином формуються потрібні вам обставини, щоб зробити ривок у кар'єрі, вийти в центр і проявити себе з найбільш вигідного боку. З'явиться можливість реалізувати багато творчих ініціатив та проєктів, давно намічені плани. Легко вирішуються фінансові проблеми, вам повертають заборгованості чи ви отримуєте кошти, щоб сплатити борги.

Раки можуть опинитися у скрутному становищі через необхідність робити складний вибір. Можливі різноманітні порушення здоров'я, прояв хронічних захворювань. Зведіть до мінімуму можливість особистих конфліктів, не час для серйозних розмов із начальством та владою, офіційними організаціями. Однак Повня 18 січня принесе у ваше життя все, що вам необхідно, і те, на що ви чекаєте вже давно.

Скорпіони та Риби відчують приплив життєвої сили та працездатності, підвищиться впевненість у собі. Власні ідеї будуть прийняті оточенням, матимуть підтримку. Можна з вигодою та користю для себе ініціювати перегляд договірних відносин та обговорення важливих ділових питань. Складаються сприятливі обставини для творчого самовираження, легше зайняти лідерські позиції серед своїх друзів чи колег.

Овни та Терези змушені боротися за збереження свого становища у суспільстві, долати зовнішні перешкоди, зумовлені новими законами та правилами. Складно зробити оновлення в житті, вийти з замкненого кола обставин і проблемних ситуацій, що повторюються. Всесвіт відчуває вас на міцність, але якщо ви зможете витримати випробування, то до кінця січня отримаєте нагороду за свої старання та терпіння.

Близнятам, Левам, Стрільцям та Водоліям сумніви, що виникають у собі та обраній меті, у почуттях партнера, у доцільності своїх дій слід одразу ж відкидати геть. Інакше є ризик зависнути в рутинних справах і зіпсувати собі настрій. Намагайтеся розставити пріоритети, сконцентруватися на головному, серйозно поставтеся до своїх обов'язків — на вас дивляться, ви перед очима, навіть якщо цього не хочете. Виявляйте більше активності, збирайте навколо себе людей – це допоможе вам зробити прорив у справах та покращити якість свого життя.

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