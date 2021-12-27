Таропрогноз на січень 2022: що нам карти віщують

Таропрогноз на січень 2022: що нам карти віщують

Карти Таро допомагають знайти баланс, який такий важливий у нашому житті.

Через цікавість до окультизму та езотерики, знайти карти Таро нині легко у будь-якому магазині сувенірів та замовити в Інтернеті. Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, але всі вони базуються на кількох основних школах.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній місяць - у таропрогнозі на січень 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Колісниця"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про початок хорошого шляху. Вона радить подолати всі суперечності та разом з партнером сформулювати нові цілі, щоб рухатися далі.

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Рух вперед принесе вам радість, тому без вагань наважтеся на наступний крок. Не роздумуйте занадто довго, — дійте. Оскільки протягом наступного тижня все буде йти як годиться, ви здійсните прорив у стосунках і досягнете мети.

Чудовим способом відпочинку для пари буде спільне катання на велосипедах або машині, можна просто вирушити у пішу прогулянку, щоб обговорити життєві ситуації.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка жезлів"

Карта "Дев’ятка жезлів", яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць карт Таро.

Вона повідомляє про готовність до дії, захист та усвідомлення цього. Вона розповідає, що який би не був складний період у вашому житті, ви нині готові діяти далі. Ви достатньо розвинули вашу внутрішню силу, проте стали занадто обережними, бо у минулому було багато розчарувань. Не думайте багато про минуле, відкиньте свій смуток а ліпше сконцентруйте вашу увагу на уроках, які ви звідти винесли.

Визнайте свої хиби, але сконцентруйтеся і на потенціалі. Долайте всі труднощі та оперативно реагуйте на бурхливі зміни у вашому житті. Будьте винахідливими та пізнайте самого себе.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Шістка пентаклів"

Ця карта Таро повідомляє про щедрість, рішучість, вміння дарувати та приймати тощо.

Ця карта закликає нас замислитися, чим мотивована наша щедрість і скупість у фінансових справах. Можливо, ви не шукаєте грошей, а шукаєте владу? Щоб отримати більше у фінансовій сфері, слід глибше розібратися у власному ставленні до коштів, бажаннях та потребах, особливо, якщо ми хочемо отримати вигоду, чогось домогтися і рухатися далі.

Не літайте в ілюзорних мріях у фінансових питаннях, ставтеся до викликів з грішми серйозно.

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