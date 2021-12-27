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Містичний прогноз на січень 2022: що руни нам віщують

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Містичний прогноз на січень 2022: що руни нам віщують

ТСН.ua

Давні традиції рунічної магії приховані у загадковому минулому, проте зараз неоязичники активно використовують руни.

Руни - це алфавіт давніх германців. 

Як вважають спеціалісти, саме слово "руна" означає "секрет" або "таємниця". Поступово, ці символи збиралися і перетворювали алфавіти. Вже до середини II століття нашої ери був сформований класичний загальнонімецькій рунічний лад – Футарк. Він був названий так за фонетичним значенням перших шести рун. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на січень 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич

© ТСН.ua
ТСН.ua

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна січня 2022 року "Ансуз"

"Ансуз" або "Ас" — це четверта руна першого Футарка. Її також називають руною Одіна - верховного бога древніх германців. 

Значення руни "Ансуз" пов'язане з Одіном як богом-чарівником, який приніс себе в жертву і таким чином здобув руни. У мантичному значенні ця руна позначає знання, творчість, натхнення, красномовність. "Ансуз" вважається руною саг та скальдів, тобто співців, а також провидців.

Нині ви маєте усвідомити отриманий цінний урок, але будьте готовими відмовитися від власних переконань. Все, що вас оточує, несе послання для вас.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна січня 2022 року "Лаґуз"

"Лаґуз" — двадцять перша руна старшого Футарка. Це слово прагерманською і похідні від нього в інших стародавніх німецьких мовах означають "волога", "вода", "озеро, море", "потік". 

В езотериці цю руну пов'язують з інтуїцією, потоком, який веде. Основні якості: м'яка, таємна сила, що вміє підлаштовуватися. З руною "Лаґуз" асоціюється верба як дерево, як рослина, яка росте біля води. Також її рослини — цибуля, часник тощо. 

Ця руна вказує на потік, вода, море, джерело достатку, відновлювальна сила відродження. Йдеться про енергію життя і органічне зростання. Важливими є питання фантазії, уяви і психології. На перший план вийдуть мрії таємниці, невідомий, прихований, глибокий світ, але вони і є ключем до успіху. Подорож чи покупка будуть успішними, але з можливістю втрат. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

Рунічний прогноз на фінанси 

Руна тижня "Ґебо"

У Старшому Футарці назва цієї руни означає "дар". Через відсутність цієї руни в молодшому Футарці і інших рунічних поемах, що не дійшли до нас, про неї є згадка лише в одній рунічній поемі — англосаксонській.

З погляду езотерики, ця руна свідчить про подарунок в обох сенсах, як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву міру або рівновагу. Вона має стосунок до всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин типу ділових контрактів, особистих та партнерських стосунків. 

Зараз всесвіт буде вас перевіряти, що ви транслюєте у світ і як ви приймаєте його дари. Якщо ви щось приймете, то у відповідь ви маєте стати ще більш щедрими. Коло обміну немає бути розірване, а щоб досягнути духовної рівноваги, варто навчитися давати і приймати.

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