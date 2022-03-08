Что делать в случае авиаудара?

Услышали характерный свист или увидели свет в небе в ночное время – немедленно прячьтесь в безопасное место.

В идеале нужно прятаться в бомбоубежище, но если у вас нет времени, безопасными местами есть нижние этажи дома, имеющие толстые стены, подземный переход, комнату с опорными стенами (санузел), внутри чугунной ванны. Очень важно, чтобы помещение было без окон (или чтобы оно было далеко) и окружено бетоном.

Артобстрелы обычно продолжаются до 20 минут, авиаудар — еще меньше. Современные бомбардировки никогда не продолжаются долго. Максимум после сотого взрыва должно все закончиться. Когда находитесь в укрытии, старайтесь считать минуты и количество ударов.

Ни в коем случае не оставляйте укрытия до окончания авиаудара. Не снимайте обстрел на телефон и не подходите к окну.

Будьте бдительны! В зону обстрела чаще всего попадают дома, расположенные на окраине города или возле стратегически важных объектов. Если вы живете в старом, панельном доме или таком, где устаревшие балконы или перекрытия, не оставайтесь в нем. Такие рушатся самыми первыми. Когда услышали сигнал воздушной тревоги – сразу направляйтесь в бомбоубежище.