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Уряд Словаччини схвалив розміщення військ НАТО

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Уряд Словаччини схвалив розміщення військ НАТО

Associated Press

Рішення уряду ще має затвердити парламент.

Уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2000 військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Про це пише Euractiv.

Батальйон посиленої передової присутності (EFP) має складатися з 600 солдатів з Чехії, 200 голландців, 100 поляків, 400 американців і 700 німців.

Як повідомлялось, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав указ уряду про дозвіл на розміщення військ НАТО в Угорщині. Водночас уряд Орбана спеціально не звертався до військ НАТО для захисту східного кордону.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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