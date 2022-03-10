Правительство Словакии одобрило размещение войск НАТО

Решение правительства еще предстоит утвердить парламенту.

Правительство Словакии приняло решение разместить в стране более 2000 военнослужащих НАТО в рамках инициативы усиления обороноспособности восточного фланга Альянса.

Об этом пишет Euractiv.

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Батальон усиленного передового присутствия (EFP) должен состоять из 600 солдат из Чехии, 200 голландцев, 100 поляков, 400 американцев и 700 немцев.

Решение правительства еще предстоит утвердить парламенту.

Как сообщалось, венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал указ правительства о разрешении на размещение войск НАТО в Венгрии. В то же время правительство Орбана специально не обращалось в войска НАТО для защиты восточной границы.

ТСН.ua