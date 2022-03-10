Макс Барських заборонив використовувати його музику у РФ

Артист також розірвав всі контракти з російськими компаніями.

Український співак Макс Барських заборонив використовувати його музику на території РФ у будь-якому її вигляді. Також виконавець розриває усі контракти з російськи компаніями.

"Я офіційно заявляю, що від завтрашнього дня я забороняю використовувати свою музику у будь-якому її вигляді на території Російської Федерації. Усім телеканалам, усім радіостанціям, усім фільмам та телесеріалам, де вона була використана як саундтрек. Я також розриваю контракти з усіма російськими компаніями. Я не хочу, аби моя музика лунала у країні, яка розв’язала війну в Україні", - заявив співак.

Також Барських додав, вилучає весь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ. Окрім цього, Макс радить іншим українським артистам зробити теж саме.

Нагадаємо, раніше Макс Барських гастролював Росією. Однак після вторгнення російських військ до України співак скасував усі концерти на території РФ. Також Барських вирішив не повертати гроші росіянам за квитки. Він віддасть кошти на гуманітарну допомогу українцям.

Читайте також: