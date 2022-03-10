Макс Барских запретил использовать его музыку в РФ

Артист также разорвал все контракты с российскими компаниями.

Украинский певец Макс Барских запретил использовать его музыку на территории РФ в любом виде. Также исполнитель разрывает все контракты с российскими компаниями.

"Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом ее виде на территории Российской Федерации. Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где она была использована в качестве саундтрека. Я также разрываю контракты со всеми российскими компаниями. Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине", — заявил певец.

Также Барских добавил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Кроме этого, Макс советует другим украинским артистам сделать тоже самое.

Напомним, ранее Макс Барских гастролировал по России. Однако после вторжения российских войск в Украину певец отменил все концерты на территории РФ. Также Барских решил не возвращать деньги россиянам за билеты. Он отдаст средства на гуманитарную помощь украинцам.

Читайте также: