Греция отправит в Польшу автобусы и самолеты для беженцев

Греция отправит в Польшу автобусы и самолеты для беженцев

Афины приняли просьбу Варшавы о помощи, поскольку наплыв убегающих от войны украинцев очень велик.

Греция выделит автобусы и самолеты для беженцев. Их отправят в Польшу, чтобы ускорить выезд людей в страну. Также в Греции пообещали устроить в местные школы детей беженцев.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщил министр миграции Греции Нотис Митараки, Афины приняли просьбу Варшавы о помощи, поскольку наплыв убегающих от войны украинцев очень велик.

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"Польша вчера обратилась к нам за помощью. Мы отправим самолеты или автобусы, чтобы перевезти людей из Польши в Грецию. Потому что Польша сейчас принимает более 1,3 млн. человек. 7 тысяч украинцев уже приехали в нашу страну. Они почти сразу получат 12-месячный вид на жительство", — рассказал Митараки.

Также в Греции пообещали устроить в местные школы детей беженцев. Часть беженцев – из этнического греческого сообщества, многие говорят на греческом языке. Для тех детей, которые не знают язык, организуют Языковые курсы.

Напомним, что Греция решила отправить в Украину оборонное вооружение и гуманитарную помощь после того, как российские оккупанты убили в Мариуполе 10 украинцев греческого происхождения.

ТСН.ua