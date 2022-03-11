Інтерпол запроваджує обмеження у співпраці з Росією

Інтерпол запроваджує обмеження у співпраці з Росією

Водночас в організації не готові виключити РФ зі своєї мережі.

В Інтерполі заявили, що вводять обмеження щодо співпраці з Росією, зокрема всі запити від московського бюро організації попередньо перевірятимуться на відповідність правилам Інтерполу.

Про це йдеться в заяві на сайті Інтерполу 10 березня.

"Інтерпол висловлює глибоке співчуття та скорботу щодо загибелі та страждань у зв’язку з конфліктом в Україні", – зазначається в повідомленні.

Водночас Інтерпол не готовий виключити Росію зі своєї мережі.

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"На політичному рівні лунають заклики призупинити або виключити Росію з мережі Інтерполу. Паралельно лідери правоохоронних органів з усього світу також звернулися з проханням про продовження співпраці з Росією через Інтерпол, наголошуючи на серйозних проблемам безпеки, якщо обмін інформацією буде припинено", ­– пояснили в організації.

В Інтерполі додали, що недопущення будь-якої країни-члена до обміну важливою поліцейською інформацією дасть злочинцям чіткі можливості як скоювати злочини, так і ухилятися від затримання, створюючи розрив у глобальній безпеці.

Водночас в організації повідомили, що аби запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу щодо спрямування на осіб у межах конфлікту в Україні чи за його межами, генсек запровадив посилені заходи нагляду та моніторингу щодо Росії.

"Тепер запити більше не зможуть надсилатися безпосередньо Москвою до країн-членів. Тепер московський офіс Інтерполу має надіслати всі свої запити до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу", – зазначили в організації.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про вимогу виключити Росію з Інтерполу через вторгнення РФ до України.

Вже 7 березня з ідентичною вимогою щодо РФ та Інтерполу виступила очільниця МВС Великої Британії Пріті Пател.

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