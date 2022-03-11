Интерпол вводит ограничения в сотрудничестве с Россией

В то же время в организации не готовы исключить РФ из своей сети.

В Интерполе заявили, что вводят ограничения по сотрудничеству с Россией, в том числе все запросы от московского бюро организации будут предварительно проверяться на соответствие правилам Интерпола.

Об этом говорится в заявлении на сайте Интерпола 10 марта.

"Интерпол выражает глубокое соболезнование и скорбь по поводу гибели и страданий в связи с конфликтом в Украине", – отмечается в сообщении.

В то же время Интерпол не готов исключить Россию из своей сети.

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"На политическом уровне раздаются призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно лидеры правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркивая серьезные проблемы безопасности, если обмен информацией будет прекращен", — пояснили в организации.

В Интерполе добавили, что недопущение любой страны-члена к обмену важной полицейской информацией даст преступникам четкие возможности, как совершать преступления, так и уклоняться от задержания, создавая разрыв в глобальной безопасности.

В то же время в организации сообщили, что для предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола относительно направления на лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами, генсек ввел усиленные меры надзора и мониторинга в отношении России.

"Теперь запросы больше не смогут направляться непосредственно Москвой в страны-члены. Теперь московский офис Интерпола должен прислать все свои запросы в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола", — отметили в организации.

Напомним, 4 марта премьер-министр Канады ДжастинТрюдо заявил о требовании исключить Россию из Интерпола из-за вторжения РФ в Украину.

Уже 7 марта с идентичным требованием по отношению к РФ и Интерполу выступила глава МВД Великобритании Прити Пател.

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