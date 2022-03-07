В Британии просят немедленно исключить Россию из Интерпола

В Британии просят немедленно исключить Россию из Интерпола

Действия России представляют собой прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов.

Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала Интерпол немедленно исключить Россию из организации за нападение на Украину.

Об этом Пател написала в Twitter.

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение о немедленном приостановлении доступа России к его системе", — написала дипломат.

По ее словам, действия РФ – прямая угроза безопасности сотрудничества правоохранительных органов на международном уровне.

Ранее исключить Россию из Международной организации криминальной полиции (Интерпол) потребовала Канада.