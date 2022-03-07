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В Британии просят немедленно исключить Россию из Интерпола

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В Британии просят немедленно исключить Россию из Интерпола

flickr.com

Действия России представляют собой прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов.

Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала Интерпол немедленно исключить Россию из организации за нападение на Украину.

Об этом Пател написала в Twitter.

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение о немедленном приостановлении доступа России к его системе", — написала дипломат.

По ее словам, действия РФ – прямая угроза безопасности сотрудничества правоохранительных органов на международном уровне.

Ранее исключить Россию из Международной организации криминальной полиции (Интерпол) потребовала Канада.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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