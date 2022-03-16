Пакистан направил в Украину гуманитарную помощь

Пакистан направил два транспортных самолета с гуманитарной помощью во вторник вечером.

Пакистан направил в Украину два транспортных самолета С-130 с гуманитарной помощью во вторник вечером.

Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на авиабазе в Нур Хан, передает CNN.

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Помощь была направлена по запросу посольства Украины в Исламабаде.

Пакистан отправил палатки, одеяла, спальные мешки, генераторы, мыло, лекарства и консервы, продукты быстрого приготовления и т.д.

"Пакистан стремится к тому, чтобы ситуация урегулировалась путем диалога и дипломатии", — сказал Куреши, добавив, что помощь поступает на основе "долгой истории хороших отношений Пакистана с Украиной".

Однако Пакистан не осудил российское вторжение в Украину, воздержавшись при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН 2 марта.

Посол Пакистана в ООН Мунир Акрам тогда заявил, что страна "глубоко обеспокоена" войной в Украине и "неоднократно отмечала необходимость деэскалации, возобновления переговоров".

Главы различных иностранных миссий в Пакистане, включая ЕС, США, Великобританию, Норвегию и Японию, ранее опубликовали совместное письмо с призывом к Исламабаду осудить вторжение России.

Напомним, Индия случайно обстреляла ракетой соседний Пакистан.