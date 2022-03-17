Російські диверсанти всюди: голова МВС попередив українців про небезпеку

Диверсійні групи окупантів є і в західних областях.

Після повномасштабного нападу Росії в усіх регіонах України активізувались диверсійні групи РФ, а обстріли окупаційними військами вже відбуваються у всіх областях. Наразі в Україні не залишилося місць, де не існувало б явної військової загрози.

Про це розповів голова МВС Денис Монастирський під час всеукраїнського телемарафону.

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Загалом, як зауважив Монастирський , ворожих диверсантів затримують у різних регіонах України. У Києві, наприклад, він щодня отримує інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коригувальників вогню.

"Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли або де не розташовувалися представники диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичайним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коригувальників вогню. Вони також є у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях. Ця проблема сьогодні є всюди", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, у Мерефі Харківської області 17 березня о 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкодило й будинки, що розташовані поруч.

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