"Газове ембарго не покладе край війні проти України", - Шольц

За словами Шольца, унаслідок ембарго виникне глобальна кризова ситуація, якої Німеччина собі "дозволити не зможе".

Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з Росії, хоче уникнути економічної кризи.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в це інтерв'ю для Spiegel.

"Йдеться про те, що ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і фабрик, які ніколи більше не зможуть відкритися. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи і дуже пошкодило б можливості фінансування відновлення України", - сказав він.

За словами Шольца, унаслідок ембарго виникне глобальна кризова ситуація, якої Німеччина собі "дозволити не зможе".

Крім цього, за його словами, він не бачить, що газове ембарго зможе покласти край діям Росії в Україні.

Нагадаємо, у шостому пакеті санкцій Євросоюзу проти країни-агресора Росії планується нафтове ембарго.

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