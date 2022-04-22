ФСБ відбирає у російських військових-мародерів награбоване в Україні в обмін на свободу

Про це стало відомо з перехопленої СБУ розмови окупанта з дружиною.

Певно, після масового виходу низки іноземних брендів з ринку Росії через російське вторгнення на територію України Федеральна служба безпеки РФ отримала нове стратегічне завдання.

Так, ФСБ почала відбирати у російських загарбників-мародерів дорогі награбовані речі з України. Натомість, нібито, обіцяють їх не притягувати до кримінальної відповідальності.

Про це стало відомо з перехопленої СБУ розмови загарбника з дружиною. Той жаліється, що награбував 63 IPhone 13, однак довезти до благовірної їх не зможе:

"Я вже нічого не вивезу. 63 IPhone було. 13-х, на 512 гігабайт, Pro Max. Скільки б бабок було!" – каже мародер.

На запитання дружини, куди це все поділося, він відповів: "Фебси забрали! ФСБшники".

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