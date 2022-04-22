ФСБ отбирает у российских военных-мародеров награбленное в Украине в обмен на свободу

Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупанта с супругой.

Вероятно, после массового выхода ряда иностранных брендов с рынка России из-за российского вторжения на территорию Украины Федеральная служба безопасности РФ получила новую стратегическую задачу.

Так, ФСБ начала отбирать у российских захватчиков-мародеров дорогие награбленные вещи из Украины. За это, вроде бы, обещают их не привлекать к уголовной ответственности.

Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора захватчика с супругой. Тот жалуется, что награбил 63 iPhone 13, однако довезти до благоверной их не сможет:

"Я уже ничего не вывезу. 63 IPhone было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было!" – говорит мародер.

На вопрос жены, куда все это делось, он ответил: "Фебсы забрали! ФСБшники".

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