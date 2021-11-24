США створюють нову групу з розслідування НЛО

Пентагон заявляє, що "дуже серйозно сприймає повідомлення про вторгнення будь-яких повітряних об'єктів".

Американський Пентагон оголосив про створення нової групи для розслідування повідомлень про присутність НЛО.

Про це інформує пресслужба Міноборони США.

Новий підрозділ отримав назву AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Група з ідентифікації та синхронізації підходу до повітряних об'єктів).

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Група синхронізуватиме дії в міністерстві оборони і в усьому уряді США щодо виявлення, ідентифікації та атрибуції об'єктів, що представляють інтерес, в особливих зонах повітряного простору. Вона також буде оцінювати будь-які загрози для безпеки польотів та національної безпеки.

Зазначається, що Пентагон "дуже серйозно сприймає повідомлення про вторгнення будь-яких повітряних об'єктів і розслідує кожне з них".

Як уточнює Reuters, рішення про формування групи ухвалили після того, як в червні американська розвідка опублікувала доповідь про 144 спостереження за таємничими літаючими об’єктами, походження яких не вдається встановити. Тоді наголошувалося, що деякі об'єкти, "мабуть, рухалися всупереч відомим законам аеродинаміки".

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