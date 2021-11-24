США создают новую группу по расследованию НЛО

Пентагон заявляет, что "очень серьезно воспринимает сообщение о вторжении каких-либо воздушных объектов".

Американский Пентагон объявил о создании новой группы по расследованию сообщений о присутствии НЛО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Новое подразделение получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам).

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Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по выявлению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать любые угрозы безопасности полетов и национальной безопасности.

Пентагон "очень серьезно воспринимает сообщение о вторжении любых воздушных объектов и расследует каждый из них".

Как уточняет Reuters, решение о формировании группы приняли после того, как в июне американская разведка опубликовала доклад о 144 наблюдениях за таинственными летающими объектами, происхождение которых не удается установить. Тогда отмечалось, что некоторые объекты, "видимо, двигались вопреки известным законам аэродинамики".

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