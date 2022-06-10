NASA створює спеціальну групу для дослідження непізнаних повітряних явищ

В американському космічному агентстві вважають, що непізнані явища в атмосфері можуть загрожувати безпеці польотів, але не мають підтверджень їх позаземного походження.

У четвер, 9 червня, в американському космічному агентстві NASA оголосили про створення незалежної групи для вивчення невідомих повітряних явищ.

Про це йдеться на офіційному сайті агентства.

Дослідницьку групу очолить астрофізик Девід Спергель, який є президентом Фонду Саймонса в Нью-Йорку, а раніше керував кафедрою астрофізики у Прінстонському університеті.

Спецгрупа розпочне досліджувати події, які не можна ідентифікувати як літаки чи відомі природні явища, вже восени 2022 року. Спершу дослідники займатимуться збором доступних даних про такі події, щоб використовувати їх для наукового розуміння.

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“Ми маємо доступ до широкого спектру спостережень Землі з космосу – і це є джерелом життєвої сили наукових досліджень. У нас є інструменти та команда, які можуть допомогти нам покращити наше розуміння невідомого”, - йдеться у повідомленні.

У NASA наголосили, що непізнані явища в атмосфері становлять інтерес для національної безпеки та безпеки польотів. Водночас агентство не має жодних доказів їх позаземного походження.

Очікується, що на завершення дослідження знадобиться близько дев’яти місяців. Відповідно до принципів NASA щодо відкритості, прозорості та наукової чесності, звіт буде оприлюднено.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про створення нової групи для розслідування повідомлень про присутність НЛО.

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