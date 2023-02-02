Даша Квіткова топлес у самих шортах позувала в океані на Мальдівах

Українська блогерка Даша Квіткова після новини про розрив з чоловіком Нікітою Добриніним полетіла разом з однорічним сином на Мальдіви.

Зі своєї відпустки знаменитість активно ділиться мальовничими фото та відео. Не обійшлося й без пікантного контенту. На сторінці в Instagram Квіткова розмістила серію знімків, які були зроблені вночі в океані.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

На світлинах блогерка зображена у чорних обтислих шортах і майці, а на деяких фото Даша позує топлес, прикривши бюст руками. Окрім того, Квіткова також дала можливість підписникам роздивитися її нову струнку фігуру.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Як відомо, за останній рік Даша Квіткова втратила 35 кілограм. Раніше блогерка ділилися, що вона худла під наглядом лікарів і зізналася, що у неї були розлади харчової поведінки. Знаменитість розповіла, до яких лікарів ходила, які аналізи здавала і від яких продуктів була змушена відмовитись, аби побачити омріяну цифру на вагах.

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