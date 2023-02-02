Даша Квіткова топлес у самих шортах позувала в океані на Мальдівах

Блогерка похизувалася схудлою фігурою.
Українська блогерка Даша Квіткова після новини про розрив з чоловіком Нікітою Добриніним полетіла разом з однорічним сином на Мальдіви.
Зі своєї відпустки знаменитість активно ділиться мальовничими фото та відео. Не обійшлося й без пікантного контенту. На сторінці в Instagram Квіткова розмістила серію знімків, які були зроблені вночі в океані.
На світлинах блогерка зображена у чорних обтислих шортах і майці, а на деяких фото Даша позує топлес, прикривши бюст руками. Окрім того, Квіткова також дала можливість підписникам роздивитися її нову струнку фігуру.
Як відомо, за останній рік Даша Квіткова втратила 35 кілограм. Раніше блогерка ділилися, що вона худла під наглядом лікарів і зізналася, що у неї були розлади харчової поведінки. Знаменитість розповіла, до яких лікарів ходила, які аналізи здавала і від яких продуктів була змушена відмовитись, аби побачити омріяну цифру на вагах.
Читайте також: