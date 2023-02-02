Даша Квиткова топлесс в одних шортах позировала в океане на Мальдивах

Блогерша похвасталась похудевшей фигурой.
Украинская блогерша Даша Квиткова после новости о разрыве с мужем Никитой Добрыниным полетела вместе с годовалым сыном на Мальдивы.
Из своего отпуска знаменитость активно делится красочными фото и видео. Не обошлось и без пикантного контента. На странице в Instagram Цветкова разместила серию снимков, сделанных ночью в океане.
На фотографиях блогерша изображена в черных обтягивающих шортах и майке, а на некоторых фото Даша позирует топлесс, прикрыв бюст руками. Кроме того, Квиткова также дала возможность подписчикам рассмотреть ее новую стройную фигуру.
Как известно, за последний год Даша Квиткова потеряла 35 кг. Ранее блогерша делились, что она худела под наблюдением врачей и призналась, что у нее были расстройства пищевого поведения. Знаменитость рассказала, к каким врачам ходила, какие анализы сдавала и от каких продуктов была вынуждена отказаться, чтобы увидеть вожделенную цифру на весах.
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