Даша Квиткова топлесс в одних шортах позировала в океане на Мальдивах

Украинская блогерша Даша Квиткова после новости о разрыве с мужем Никитой Добрыниным полетела вместе с годовалым сыном на Мальдивы.

Из своего отпуска знаменитость активно делится красочными фото и видео. Не обошлось и без пикантного контента. На странице в Instagram Цветкова разместила серию снимков, сделанных ночью в океане.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

На фотографиях блогерша изображена в черных обтягивающих шортах и майке, а на некоторых фото Даша позирует топлесс, прикрыв бюст руками. Кроме того, Квиткова также дала возможность подписчикам рассмотреть ее новую стройную фигуру.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Как известно, за последний год Даша Квиткова потеряла 35 кг. Ранее блогерша делились, что она худела под наблюдением врачей и призналась, что у нее были расстройства пищевого поведения. Знаменитость рассказала, к каким врачам ходила, какие анализы сдавала и от каких продуктов была вынуждена отказаться, чтобы увидеть вожделенную цифру на весах.

Читайте также: