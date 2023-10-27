Підіграв Путіну: Орбан знову заявив, що Україна не виграє війну

Він наголосив, що не бачить причин допомагати Україні.

Cтратегія ЄС щодо російсько-української війни провалилася і Україна не переможе на фронті.

Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан національному угорському радіо, пише "Європейська правда".

"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати, що ця стратегія (стратегія ЄС – "українці повинні перемогти, росіяни повинні програти" – ред.) провалилася. Усі військові експерти кажуть, що Україна не переможе на фронті", – сказав він.

Він додав, що Угорщина завжди займала таку позицію. Орбан ще раз заявив, що "Україна не виграє на фронті, росіяни не програють на фронті", тому необхідний "план Б".

Як відомо, угорський прем’єр від початку повномасштабного вторгнення стверджує, що Україна не має шансу на виграш. Останніми днями Орбан потрапив під критику колег з ЄС через свою зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні. Однак Орбан заявив, що не планує просити вибачення за неї.

Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС.

Читайте також: