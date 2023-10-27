Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість хворих зростає

У лікарнях Вінницької області фіксують зростання госпіталізацій пацієнтів, які мають гепатит А. Йдеться про 135 випадків.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

"За останніми офіційними даними, які ми отримали від Центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів", - повідомила вона.

Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки гепатиту А.

Тим часом головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз розповіла "Суспільному", що до регіону доставлять дві тисячі доз вакцин для контактних осіб. За її словами, осередок інфекції ще не можливо виявити. Крім того, буде збільшуватись кількість осіб з гепатитом А, бо будуть хворіти контактні.

"Ситуація контрольована. Зараз необхідно виявляти контактних осіб, контролювати їх, обстежувати. Буде трішки збільшуватись кількість, але ми все локалізуємо", - наголосила вона.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Вінниці спалах небезпечного захворювання - гепатиту А. Спочатку у МОЗ інформували про 60 людей, яких шпиталізували до медзакладу з підтвердженим діагнозом шпиталізували. Серед них було 14 дітей.

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