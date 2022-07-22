Що таке вірусний гепатит А і як його попередити

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки.

Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки – більшість людей, уражених гепатитом А, повністю одужують і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби.

Фахівці МОЗ повідомили, що сама хвороба неприємна й виснажлива, а одужання може тривати кілька місяців. Важче хворіють та можуть померти літні люди.

Ризик захворіти на гепатит А зростає під час війни через значні скупчення людей, неможливість дотримуватися гігієни та обмеження доступу до чистої питної води.

Ми зібрали інформацію про вірусний гепатит А і про те, що робити, аби не захворіти.

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