Представник ХАМАСу зірвав інтерв'ю BBC після запитання про вбивства мирного населення

Він каже, що загибель мирного населення стала результатом "конфронтації".
Один із високопоставлених посадовців ХАМАСу Газі Хамад зірвав інтерв'ю BBC після "незручного" для нього запитання. У представника бойовиків запитали, як він виправдовує вбивства мирних мешканців в Ізраїлі.
Про це пише The Times of Israel.
На запитання журналіста Г'юго Бачеги представникові ХАМАСу, як він може пояснити жорстокі вбивства понад 1400 ізраїльтян, більшість з яких були цивільними, він відповів, що загибель мирного населення стала результатом "конфронтації", а не була спланована заздалегідь.
"Не було жодного наказу вбивати будь-кого з мирних жителів. Там територія дуже широка, там багато людей, були сутички та протистояння. Я можу вам сказати, що у нас не було жодного наміру чи рішення вбивати мирних жителів", – відповів Хамад.
"Це не протистояння, ви вдерлися до будинків", – підкреслив журналіст Г'юго Бачега.
"Я можу вам сказати, що у нас не було жодного наміру чи рішення вбивати мирних жителів", – пояснив Хамад.
На запитання журналіста BBC: "Як ви виправдовуєте вбивство людей, які сплять?" Хамад відповів: "Я хочу припинити це інтерв’ю", після чого зняв мікрофон і відкинув його вбік.
Нагадаємо, що Ізраїль повідомив про ліквідацію командира ХАМАСу.
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