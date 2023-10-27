Представник ХАМАСу зірвав інтерв'ю BBC після запитання про вбивства мирного населення

Один із високопоставлених посадовців ХАМАСу Газі Хамад зірвав інтерв'ю BBC після "незручного" для нього запитання. У представника бойовиків запитали, як він виправдовує вбивства мирних мешканців в Ізраїлі.

Про це пише The Times of Israel.

На запитання журналіста Г'юго Бачеги представникові ХАМАСу, як він може пояснити жорстокі вбивства понад 1400 ізраїльтян, більшість з яких були цивільними, він відповів, що загибель мирного населення стала результатом "конфронтації", а не була спланована заздалегідь.

"Не було жодного наказу вбивати будь-кого з мирних жителів. Там територія дуже широка, там багато людей, були сутички та протистояння. Я можу вам сказати, що у нас не було жодного наміру чи рішення вбивати мирних жителів", – відповів Хамад.

"Це не протистояння, ви вдерлися до будинків", – підкреслив журналіст Г'юго Бачега.

"Я можу вам сказати, що у нас не було жодного наміру чи рішення вбивати мирних жителів", – пояснив Хамад.

На запитання журналіста BBC: "Як ви виправдовуєте вбивство людей, які сплять?" Хамад відповів: "Я хочу припинити це інтерв’ю", після чого зняв мікрофон і відкинув його вбік.

Нагадаємо, що Ізраїль повідомив про ліквідацію командира ХАМАСу.

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