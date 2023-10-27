Представитель ХАМАСа сорвал интервью BBC после вопроса об убийствах мирного населения

Один из высокопоставленных должностных лиц ХАМАСа Гази Хамад сорвал интервью BBC после "неудобного" для него вопроса. Представителя боевиков спросили, как он оправдывает убийства мирных жителей в Израиле.

Об этом пишет The Times of Israel.

На вопрос журналиста Хьюго Бачеги представителю ХАМАСа, как он может объяснить жестокие убийства более 1400 израильтян, большинство из которых были гражданскими, он ответил, что гибель мирного населения стала результатом "конфронтации", а не была запланирована заранее.

"Не было ни одного приказа убивать кого-либо из мирных жителей. Там территория очень широкая, там много людей, были стычки и противостояния. Я могу вам сказать, что у нас не было никакого намерения или решения убивать мирных жителей", – ответил Хамад.

"Это не противостояние, вы ворвались в дома", – подчеркнул журналист Хьюго Бачега.

"Я могу вам сказать, что у нас не было никакого намерения или решения убивать мирных жителей", – пояснил Хамад.

На вопрос журналиста BBC: "Как вы оправдываете убийство спящих людей?" Хамад ответил: "Я хочу прекратить это интервью", после чего снял микрофон и отбросил его в сторону.

Напомним, что Израиль сообщил о ликвидации командира ХАМАСа.

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