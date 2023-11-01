У ліфчику та шортах-трусах: 19-річна дочка Гайді Клум прийшла на її грандіозну геловінську вечірку

50-річна німецька супермодель та телеведуча талантшоу Гайді Клум щороку влаштовує грандіозні вечірки, через що її називають королевою Геловіна. Зірка збирає різних знаменитостей і сама любить дивувати вбраннями.

Також вже кілька років цей захід відвідує дочка Гайді — модель Лені. Цього року 19-річна дівчина вирішила вбратися для вечірки в образ із дитячого мультфільму "Шарлотта Суничка", але трохи вдосконалила вбрання.

На Лені були високі смугасті панчохи, сатинові рожеві туфлі від Versace та перука з рожевим волоссям. Також вона одягла мереживну спідню білизну — бюстгальтер і труси-шорти.

Лені Клум / Фото: Associated Press

У руці модель тримала коробку з полуницею, а на плечі у неї біла сумка у вигляді цієї ягоди.

Лені Клум / Фото: Associated Press

Однак зіркою вечірки стала мати Лені, оскільки з'явилася в образі павича з дзьобом, а її чоловік Том Кауліц вбрався величезним яйцем.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум і Том Кауліц / Фото: Associated Press

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