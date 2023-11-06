Зеленський про саміт Формули миру: "Фінальний документ передамо РФ"

Президент Володимир Зеленський анонсував саміт Формули миру і заявив, що фінальний документ передадуть Росії, але після виходу їхніх військ з території України. Президент вкотре наголосив, що не вестиме перемовини з РФ "під кулями, зі зброєю біля наших голів".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю в програмі "Meet the Press" на американському телеканалі NBC News

"Спочатку Росія має вивести війська, задіяти дипломатичний майданчик. До речі, наша Формула миру – гарний майданчик. Рік тому ми запропонували 10 пунктів Формули миру, на останній зустрічі у Мальті на рівні радників було представлено майже 66 країн, які підтримали цю зустріч, які обговорили перші 5 із 10 пунктів Формули миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, наступним кроком буде – проведення ще однієї такої зустрічі на рівні радників, під час якої обговорять наступні п'ять пунктів. Тоді Україна зможе організувати перший саміт щодо Формули миру.

"Я впевнений, що на саміт приїдуть представники всіх континентів. І коли ми матимемо Формулу миру з усіма пунктами й деталями того, як закінчити війну, коли цей документ буде готовий, ми обов'язково передамо його російській стороні. Але для того, щоб це сталося, вони повинні спочатку піти з нашої землі. Умова для дипломатії – залишити наш суверенітет", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський дав велике інтерв’ю NBC News – ТСН.ua зібрав головні тези.

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